سلطان يتقبل تعازي المعلا ومحمد بن سعود وسيف بن محمد

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تقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تعازي صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس الخميس بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد، وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأعرب صاحب السموّ حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه وصادق مواساته، إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وأفراد أسرته، الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عصر أمس.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى سموّهم، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية.

وتقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة، تعازي سموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وأعرب سموّ ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وأفراد أسرته، الصبر والسلوان.

وتقبل حاكم الشارقة، تعازي سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وأعرب سموّ الشيخ حامد بن زايد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وأفراد أسرته، الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السموّ رئيس الدولة.

وأعرب السويدي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وأفراد أسرته، الصبر والسلوان.

وتقبل سموه، التعازي من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

وواصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقبل التعازي والمواساة بوفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة وذلك في قصر البديع.

فقد تقبل سموه تعازي الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والسيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والثقافية بوزارة شؤون الرئاسة ومن كبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهم الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة وعدد من الشيوخ والمسؤولين. (وام)