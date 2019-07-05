إحباط محاولة تضليل قطرية بلجنة حقوق الإنسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”



تصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لمحاولات وفد قطري تضليل أعضاء لجنة «السيداو»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت: إن مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي برئاسة آمال عبد اللطيف المناعي، حاولت بمعاونة منظمة حقوقية في جنيف، تضليل بعض أعضاء لجنة «السيداو» وخداعهم، في سابقة هي الأولى من نوعها، من خلال ترويج أكاذيب عن تحسين أوضاع المرأة في قطر، وأوضاع عاملات المنازل والعمال الأجانب والمهاجرين.

وأوضح عقيل أن المنظمة السويسرية، قامت بدعم قطري، وبالاتفاق مع المنظمة الدولية (International Women›s Rights Action Watch- Asia Pacific)، والمسؤولة عن تنظيم المداخلات الشفوية؛ بتنظيم اجتماع تنسيقي، بحضور ثلاث منظمات تشارك في الدورة 73 للجنة، وهي: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة مساواة، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، حيث تمت دعوة المنظمات الثلاث لاجتماع غير رسمي مع أعضاء اللجنة، قبيل الجلسة العامة مع المنظمات غير الحكومية، لإجابة أعضاء اللجنة عن استفساراتهم، عن بعض الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في قطر، وذلك للحديث في سياق أكثر حرية.

وأوضح عقيل أنه فوجئ بأن الاجتماع كان يستهدف تحسين صورة قطر، وأن ممثلة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، تقوم بعرض إنجازات الحكومة القطرية، على أعضاء اللجنة، الذين حضروا الاجتماع، على أنه اجتماع مع منظمات، للحديث حول الانتهاكات، ما جعل ثلاثة من أعضاء اللجنة ينسحبون من هذا الاجتماع.

وأضاف عقيل: عندما طلبت الحديث فوجئت بمديرة الجلسة المقررة، التي عينتها اللجنة لمتابعة مراجعة قطر، تستأذن رئيسة مؤسسة قطر، وتسألها «هل لديك مانع من إعطائه الكلمة لمدة خمس دقائق؟»، فقمت بالاعتراض، وكشفت أمام باقي الأعضاء، أنهم تعرضوا للخداع، وكشفت تفاصيل المؤامرة القطرية، وأن وراءها منظمة سويسرية مقرها جنيف. وتم إجراء اتصالات مع منظمة «IWRAW Asia Pacific» المعينة، من قبل اللجنة لتنسيق الاجتماع، والتي تم خداعها أيضا، فأقرت بعدم التزام المؤسسة القطرية بقواعد الجلسة، وبما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية.