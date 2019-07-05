شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يتقبل تعازي سلمان وقابوس وصباح الأحمد وبرويز مشرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس التعازي من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مبعوث خادم الحرمين الشريفين، بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ونقل الأمير خالد الفيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته، وداعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى سموهم، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وتقبّل صاحب السمو حاكم الشارقة، التعازي من السيد حارب بن ثويني آل سعيد، مبعوث السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.

ونقل حارب بن ثويني آل سعيد تعازي السلطان قابوس بن سعيد، معرباً عن خالص تعازيه، وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.. ودعا الله المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة، تعازي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، بوفاة نجله.

ونقل الشيخ ناصر الصباح، تعازي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وداعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وأفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى سموّهم الشيخ سالم النواف الصباح، والشيخ أحمد سالم العلي الصباح، والشيخ فواز الخالد الصباح، والشيخ حمد المالك الصباح، والشيخ ماجد محمد اليوسف الصباح.

وتقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة التعازي بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد، من برويز مشرف، الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب مشرف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وأفراد أسرته، الصبر والسلوان.‏

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، رسالة خطية من أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته، بوفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله أن يلهم سموه وأسرته وآل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد تسلم سموه الرسالة عصر أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، من مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة وذلك في قصر البديع.