شكرا لقرائتكم خبر عن موت المسافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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صفية الشحي

هذا ما أحدثته الثورة التكنولوجية التي طالت كل تفاصيلنا اليومية كمستهلكين، فقد تم اختصار حياتنا في جهاز صغير نجح في قطع الطريق على الأجهزة الإعلامية الكبيرة - أو كاد- فمع استخدام آليات الاتصال وأدوات نقل المعلومات المتطورة تعرضت صناعات كثيرة ومن بينها «الأخبار» إلى عملية طي للزمان والمكان تأثر بها القائمون على جمع المواد المختلفة وتحريرها وبثها، أما الاختبار الذي تتعرض له الحدود الطبيعية لقدرة فرق العمل في مراكز الأخبار حول العالم فقد خاضه «متلقي الشارع» وإنسان الأحداث اليومية ليكون منافساً طبيعياً في النقل والنشر والتعليق.

أما التلاقي والاندماج الكبير الذي حصل بين مختلف أدوات التعبير المرئية والمسموعة والمقروءة فقد أذاب حدود الاختصاص، حتى إن الصحف المقروءة تنافس اليوم في تقديم المحتوى المرئي بل وتتمرس في تحقيق البث الحي من خلال منصات سريعة ومتزامنة مع حاجة الجمهور إلى أن يعرف كل شيء وأي شيء حتى وإن تضمن ذلك خصوصيات أقرب الجيران، ناهيك عن مشاهير المنصات والرؤساء الذين تحول كل ما يقولونه عبر شبكات التدوين الذاتي والمختصر إلى سبق بالنسبة لوسائل الإعلام وسجلات رسمية بالنسبة للدول، ولنأخذ مثالاً قانون «كوفيفي» الذي في حال المصادقة عليه سيتم من خلاله اعتبار كل تغريدات الرئيس ترامب سجلات رئاسية رسمية.

أين يضع كل ذلك العاملون في المطحنة اليومية حول العالم؟ وكم سيغير من المفاهيم السائدة بالنسبة للعاملين في الصناعة التي قلبت موازينها بفعل تأثير التطورات التكنولوجية التي لم تترك حتى مقدمي المحتوى من البشر، مقدمة احتمالات استبدالهم بآخرين من صنع الذكاء الاصطناعي، كما فعلت شبكة شينخوا الصينية مؤخراً، فكم سيغير «مذيع الصين التراكبي» وجه الإعلام الذي نعرفه؟ وبما أن الأمر سبقه دخول الخوارزميات في مسألة تحرير القصص الإخبارية، فما نتيجته على مهنة المحرر التلفزيوني، صانع المحتوى الإخباري وحارس بوابته؟

التحديات كبيرة ولا شك، أمام ملايين الصحفيين حول العالم في ظل إغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية وتحولها إلى البث الرقمي أو موتها الكلي تحت وطأة الضغوط المالية، لكن في المجال متسع من أمل إذا ما آمنا بأن الوقت لم يفت بعد على الاستفادة من هذه الثورة، في إحداث تحول جذري في آلية العمل وخصائص المهنة، فلن تختفي الحاجة أبداً إلى الفكر والذكاء والمهارة التي يمكن لمحرر متمرس أن يقدمها، ومع فهم واف من قبل الإدارات الإعلامية بضرورة التغيير من تعدد المهام إلى تعدد المهارات، وإتاحة المزيد من الوقت لخطط تدريبية وتطويرية للأشخاص لا تسقط أدوات الزمن من حسبانها كالهواتف الذكية وإنترنت الأشياء والجيل الخامس من شبكات الاتصال.

إن موت المسافة ليس سيئاً دائماً وخصوصاً في مهنة التغيير، بل هو فرصة ذهبية يمكن الاستفادة منها في تحقيق السرعة والجودة والسبق الإعلامي، لكنه يجب أن يترافق دائماً مع تحديثات أخرى في القوانين والنظم المعمول بها حالياً، ودراسة للقيم المهنية والأخلاقية، إضافة إلى المزيد من الاطلاع والتطوير لمهارات الأفراد، وبذلك وحده يمكن أن يتحول الموت إلى حياة جديدة للقائم بالعملية الاتصالية، والشريك فيها، المتلقي المتفاعل.

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