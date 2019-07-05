محمد بن راشد يعزي سلطان بوفاة نجله خالد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله المرحوم الشيخ خالد، حيث زار سموه مجلس عزاء الفقيد الشاب بقصر البديع في الشارقة، مساء أمس، وأعرب سموه لصاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في مصابهم الجلل، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدم خلال الاتصالين خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، داعياً الله عز وجل، أن يلهم والده، وأسرته الكريمة، جميل الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته وفضله ويسكنه فسيح جناته.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة العزاء من وفود من الدول الخليجية، حيث نقل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

ونقل حارب بن ثويني آل سعيد، مبعوث السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، تعازي السلطان قابوس إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

ونقل الشيخ ناصر الصباح، تعازي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتقبل سموه التعازي من برويز مشرف، الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.