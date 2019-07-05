شكرا لقرائتكم خبر عن في رثاء خالد.. «كلنا عيالك يا والدنا سلطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصل المواطنون ومسؤولو ومديرو الدوائر الحكومية تعازيهم بوفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ذاكرين مناقبه ومؤكدين أنه كان مثقفاً واسع الاطلاع، أحب الآداب إلى جانب دراسته للهندسة المعمارية.

وفي دفقة إنسانية شعورية تلقائية، اتفقت مجموعة من الشعراء في الإمارات، وبعض دول الخليج الشقيقة، على نظم مرثية بفقيد الوطن، فقيد الشباب، الأخ والابن،المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رحمه الله فتوحّدت مشاعر الشعراء وتنزف أقلامهم ألماً، لتؤكد: «كلنا عيالك يا ابونا سلطان».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في رثاء خالد.. «كلنا عيالك يا والدنا سلطان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.