قتلى ومفقودون بأعاصير وأمطار غزيرة في الصين وفيتنام واليابان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 8 أشخاص، وأصيب عشرات في إعصارين ضربا الصين وفيتنام، وقتل شخصان بأمطار غزيرة في اليابان، ولقي 31 شخصاً مصرعهم، وفقد آخرون، في غرق مركبين في باكستان وهندوراس، وقتل شخص واحد في ثوران بركان إيطالي، وأنقذ 34 عاملاً علقوا أكثر من 24 ساعة في منجم كندي. فقد لقي 6 أشخاص حتفهم، وجُرح 190 آخرون، بعد أن ضرب إعصار مدينة كاييوان في في إقليم لياونينج، الصيني.

وتسبب الإعصار، الذي استمر نحو 15 دقيقة، بتدمير حديقة صناعية، وإلحاق أضرار بشقق ومنشآت مصانع وأعمدة كهرباء.

وفي فيتنام، لقي زوجان حتفهما، بعدما ضربت عاصفة مون الاستوائية شمال البلاد، صباح الخميس. وتوفي الزوجان

إثر انهيار جسر بسبب وقوع انهيار أرضي في منطقة تينه جيا، بإقليم ثانه هوا.(وكالات)