شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى للحكومة والقطاع الخاص من 9 إلى 12 ذي الحجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” و (وام)

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، من 9 إلى 12 من ذي الحجة لعام 1440 للهجرة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، الذي اعتمد في البند الخامس منه قوائم العطلات الرسمية لعام 2019.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيده على سموّهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه من 9 إلى 12 ذي الحجة 1440 هجرية، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في الدولة، بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

ورفع الهاملي، إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني بهذه المناسبة.

وهنّأ حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

9 إلى 12 ذي الحجة إجازة عيد الأضحى في دوائر حكومة دبي

وأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 ه، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.