ما لا يقال في يومين

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ابن الديرة

إذا كان مشروع الشارقة الحضاري واضحاً محدد المعالم، فإن من أوضح ما فيه استهدافه فئتي الطلاب والشباب، حيث اتجهت الثقافة إليهم بصفتهم أهلها وصانعي حركتها، وفتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعات المهمة التي أصبحت اليوم عريقة، وجزءاً من عراقة الشارقة، وأشرف عليها بنفسه، وكان المشهد المتجدد رؤية الدكتور سلطان وهو يرعى حفلات التخرج في قاعة المدينة الجامعية، حيث يحرص سموه على تقديم الشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا للخريجين بنفسه، فيما تحرص سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على تسليم الشهادات للخريجات بنفسها.

مع التكرار، أصبح هذا المشهد الأروع في منتصف احتفال الإمارات بالعلم والابتكار، ففي الشارقة جامعات تضمها مدينة جامعية متقدمة هي الأولى، سبقاً ومكانة، على المستوى العربي، وعلى مستوى كثير من حواضر ومناطق العالم الصناعي والمتقدم، فهنا رجل عالم، ومثقف كبير يخطط، وينفذ، وينجح.

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رأى شباب الإمارات نفسه في طموح سلطان، وفي مثابرته وإصراره على تحقيق الأهداف التي رسمها منذ أول السبعينات، ومنذ انتقال الشيخ خالد بن سلطان إلى بارئه الكريم، تجددت في نفوس أجيال الشباب حول الشيخ الدكتور سلطان الذكريات، وتكرست، أكثر وأبعد، كونه لهم الأب الحاني، وكون الشيخة جواهر الأم الرؤوم. سلطان كان ويبقى رب أسرة كبيرة من مواطنيه، وجواهر هي جوهرة الأمهات، والمساعي الجميلة إلى مزيد تحقق واقعاً شاهقاً في الواقع على الدوام.

والشيخ خالد وعد معنى خالد، ووعد غد يتحقق كلما نبغ شاب في رحاب سلطان، سواء في مركز ثقافي أو جامعة، أو في دائرة تنمية في مجرد القصد ومحدده، فحيث يكون سلطان تكون الأبوة العذبة والأخوة الأنيقة، وحيث يكون سلطان تكون الصداقة الصادقة.

وفي خلال اليومين الماضيين، اختصر شباب الإمارات والعرب زمنهم مع سلطان، سلطان الحاكم والقائد والأستاذ والمعلم ومرشد الطريق، وسلطان الأب وما أدراك وهو منبع الطيبة في أفق الهيبة والحزم.

قالوا له أحلى الكلام نثراً وشعراً معبرين عن فيض مشاعرهم تجاهه، وكأنهم ينحتون من قلوبهم تلك الإشارات التي سرعان ما تتحول إلى إضاءات من فرط البساطة والصعوبة في آن معاً، فليس أسهل أو أصعب من مخاطبة سلطان لمن يعرفه، وعلى من لا يعرفه التعرف إلى سيرته أولاً، وقراءة كتبه في التاريخ والفكر والمسرح والإبداع، ثم الاطلاع على مشروع الشارقة الثقافي في الملامح العامة كما في التفاصيل الدقيقة.

وقال الشباب لسلطان ما لم يُقل ولا يقال في يومين، لكنها العاطفة تحتشد لتحلق قريباً وبعيداً بجناحين: الموضوعية والمسؤولية.

وقالوا له المحبة والشوق، وقالوا له إن خالد خالد، وإن في كل واحد منهم خالداً، وإن في كل منهم الابن البار والمحب، وقالوا له إنه محل اعتزاز واعتداد أجيال العقود الأخيرة، محلياً وعربياً، لأنه انعقاد العقود على الخير واللقاء، وواسطة العقد في مسافات شاسعة من الأخيلة والخيلاء.

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