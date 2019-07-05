شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو تمنع المسؤولين الصرب من دخول أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منعت كوسوفو المسؤولين الصرب من دخول أراضيها، بعد أن اتهمت بلجراد ببث «أخبار كاذبة بشكل مستمر»، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية أمس الخميس، وذلك في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين.
وكتب جتلير جيبراج مستشار وزير الخارجية على فيسبوك الخميس أن «وزارة الخارجية لن تسمح لأي مسؤول من بلجراد بزيارة كوسوفو، وسيتم رفض جميع الطلبات، طالما استمر هذا السلوك». وقال إن الخطوة هي رد على «استمرار الدعاية والأخبار الكاذبة بشأن البلد ومواطنينا». واتهم بلجراد بالسعي لخلق «ما يسمى أزمة إنسانية في شمال كوسوفو تتهدد السكان الصرب». ولا تزال العلاقة بين صربيا وإقليمها السابق كوسوفو ذي الغالبية الألبانية، تشهد توتراً بعد عقدين على انفصال كوسوفو وإعلانه الاستقلال. (أ.ف.ب)
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