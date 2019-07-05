فون دير لاين تقدم رؤيتها بشأن أوروبا خلال أسبوعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس الخميس، نواب الاتحاد الأوروبي على دعم ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، لرئاسة «المفوضية»، وشدد على أن قرار قادة دول الاتحاد بهذا الشأن كان «ديمقراطياً»، في وقت أكدت المرشحة الألمانية أنها ستعرض «رؤيتها» للهيئة التنفيذية في التكتل في غضون أسبوعين، كما انتقدت النمسا تقسيم مناصب الاتحاد بين الدول الكبرى.

وقال توسك: «بالنسبة للبعض، فإن البرلمان هو الذي يمثل الديمقراطية الأوروبية الحقيقية»، إلا أنه أشار إلى أنه بالنسبة لآخرين فإن مجلس قادة الاتحاد هو الذي يمثل الديمقراطية نظراً «لشرعيتهم الديمقراطية القوية». واعتبر أن «هذا الجدال، في الواقع، لا طائل من ورائه، لأن المؤسستين ديمقراطيتان».

من جانبها، قالت المسؤولة الألمانية، أمس الأول، الأربعاء، في أول تصريحات لوسائل إعلامية: «أنوي الاستماع كثيراً لأتمكن من إجراء حوار مع المجلس والبرلمان لوضع رؤية لأوروبا على خمس سنوات في غضون الأسبوعين المقبلين». وأضافت: إنه بعد حملة انتخابات أوروبية «طويلة وصعبة»، من «الضروري أن نظهر وحدتنا، وشغفنا المشترك تجاه أوروبا، وهو أمر مهم للغاية في هذا العالم».

ويتعين على البرلمان الأوروبي التصديق على تعيين فون دير لايين. وتجري عملية التصويت في منتصف الشهر الحالي قبل أن تتولى المنصب الذي يشغله حالياً جان-كلود يونكر. وسارعت فون دير لاين لكسب تأييد نواب البرلمان الأوروبي فتوجهت إلى ستراسبورج لعقد محادثات مع كتلتها من «حزب الشعب الأوروبي» (يمين وسط) بعد ظهر، أمس الأول، بعد أقل من 24 ساعة من موافقة القادة على تسميتها. وفور إقرارها ستقود فون دير لاين مفوضية تواجه سلسلة من التحديات انطلاقاً من التغير المناخي ووصولاً إلى الشعبوية و«بريكست».

وأشاد يونكر، أمس، بفون دير لاين، ووصفها بأنها «أوروبية صميمة»، عقب مباحثات في بروكسل. وكتب رئيس المفوضية الأوروبية في صفحته على موقع «تويتر»: «سعدت بالترحيب بفون دير لاين بأذرع مفتوحة في المفوضية الأوروبية اليوم. إنها أوروبية حقيقية، وأننا نتبنى الآراء نفسها عندما يتعلق الأمر بالحديث عن مصالح الاتحاد الأوروبي». وأعرب يونكر أيضاً عن أمنياته لفون دير لاين بالوصول إلى «الأفضل» في البرلمان الأوروبي الذي يشهد انقساماً حول الموافقة على ترشيحها.

من جهة أخرى، انتقدت الأحزاب السياسية النمساوية، أمس، تقسيم الوظائف العليا داخل الاتحاد بين الدول الكبرى، على حساب الدول الصغيرة، وبينها النمسا. وقالت وكالة الصحافة النمساوية، إن قادة الأحزاب السياسية «الاشتراكي والخضر والنمساويون الجدد» اتهموا دولاً كبيرة في الاتحاد مثل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بالهيمنة على هذه الوظائف وتجاهل الدول الصغيرة. (وكالات)