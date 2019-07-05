الإمارات تقدم مساعدات للاجئين من الروهينغا في بنغلادش

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أبوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه قام بإطلاق مرحلة جديدة من برنامج مخصص لإغاثة لاجئي الروهينغا في بنغلادش، بحسب بيان.

وبحسب البيان فإن المساعدات الإنسانية تضمنت " توزيع آلاف الطرود الغذائية للاجئين التي استفاد منها حوالي 15 ألف لاجئ في المخيمات

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وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع "مواد الإيواء والملابس ومواد النظافة والمكملات الغذائية للأطفال، وتأهيل مرافق الخدمات الصحية في المخيمات وحفر الآبار لتوفير المياه لسكانها".

ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينغا في مخيّمات في بنغلادش منذ فروا من ولاية راخين إثر حملة عسكرية شنّها الجيش البورمي وميليشيات موالية عام 2017 واعتبرتها الأمم المتحدة حملة تطهير عرقي.

وانضم هؤلاء لنحو 300 ألف لاجئ آخر من الروهينغا سبقوهم إلى بنغلادش هرباً من موجات عنف سابقة.

