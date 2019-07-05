شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير بالسودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية أن المجلس العسكرى السودانى نجح فى التوصل إلى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادى. وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تكون رئاسة المجلس السيادى دورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير بالسودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.