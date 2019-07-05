السيسي يبحث هاتفيا مع ترامب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والأزمة الليبية

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موسكو — سبوتنيك. وأكد السيسي خلال الاتصال أن، "موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط"، وفقا لراضي.
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وأشار راضي إلى أنه تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان.
وبدوره أكد السيسي، "دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني".
وأفاد راضي، بأن الاتصال تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.
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