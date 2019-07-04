الحوثيون: استهداف "مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المتحالفة مع جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان في السعودية.

وقال سريع إن "عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف "عملياتنا العسكرية مستمرة في استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية".

وأتم سريع "حرصا على سلامة كافة المدنيين من مختلف الجنسيات عليهم الابتعاد عن الأماكن المستهدفة".

ونقلت القناة نقلا عن مراكز رصد جوية: أنه تم تحويل وجهة إحدى الرحلات من مطار الرياض إلى جدة بعد أن كانت وجهتها إلى مطار جازان.

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© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وتقود السعودية منذ آذار/ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفاؤها، في أواخر عام 2014.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف الصاروخي المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

كما تسبب القصف الصاروخي والهجمات بطائرات دون طيار من قبل المسلحين الحوثيين، للمناطق الحدودية السعودية، بمقتل وإصابة العديد من المواطنين والمقيمين.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 % من عدد سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.