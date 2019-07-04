شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المفقودين فى غرق قارب قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
غرق قارب مطاطي على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية.
وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا، يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية بعدما أبحروا من مدينة (زوارة الليبية) ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
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