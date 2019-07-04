"هيئة فلسطينية" تدعو لأوسع مشاركة في مسيرات العودة الجمعة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة، إلى موقف عربي إسلامي فلسطيني موحد لصد المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، كما دعت لأوسع مشاركة في مسيرات العودة على حدود القطاع يوم غد الجمعة.

وحذر عضو الهيئة العليا للمسيرات، محمد الحرازين، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "من أن ما يخطط لا يقف عند حدود القضية الفلسطينية؛ بل يتعداها ليطال إخضاع كل عواصم الأمة عبر فتح بوابات التطبيع مع العدو الإسرائيلي".

وقال: "إن رسالة الحشود وصلت لكل المطبعين والمتآمرين مع العدو الإسرائيلي، عشية انعقاد مؤتمر البحرين وخلاله، وستستمر بزخم وقوة لإسقاط كافة المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

ونهاية الشهر الماضي، استضافت البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

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وعقد المؤتمر بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

وأضاف "بلا شك أن الوحدة الوطنية ركيزةٌ أساسية لتعزيز حضور القضية الفلسطينية، لذا يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقها؛ باعتبارها أولوية".

ودعا الحرازين، الفلسطينيين "لأوسع مشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة الجمعة".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.