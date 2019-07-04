العراق.. صحفيو البصرة ينظمون احتجاجا ضد تهديد قائد عسكري

العراق / علي جواد / الخليج 365

نظم العشرات من صحفيي محافظة البصرة، جنوبي العراق، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة وسط المدينة، على خلفية تهديد قائد عسكري باعتقال كل صحفي يغطي تظاهرة غير مرخصة.

ويأتي الاحتجاج بعد يوم واحد على تهديد أطلقه قائد عمليات البصرة (تتبع الجيش) الفريق الركن قاسم نزال، بتوقيف الصحفيين في حال تغطيتهم للتظاهرات غير المرخصة في المحافظة.

وقال الناشط المدني مناف رشيد، للأناضول، إن "صحفيي البصرة تجمعوا، الخميس، أمام مبنى محافظة البصرة، ورفعوا لافتات كتب عليها: الإعلام لا يقمع".

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وأضاف رشيد، أن الصحافيين طالبوا قائد عمليات المحافظة بتقديم اعتذار رسمي لكل الصحفيين عن تهديداته.

وأوضح أن "الصحفيين أكدوا أن عملهم يتركز على نقل الأحداث سواء كانت إيجابية أو سلبية، وهم غير ملزمين باستحصال التظاهرات على موافقات رسمية أم لا، لأن واجب الصحفي نقل الحدث".

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع منذ 9 يوليو/ تموز2018، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، ذات الغالبية الشيعية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.