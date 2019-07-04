مطبات اصطناعية للحد من حوادث الدهس بعشيرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

تجاوباً مع توصية المجلس البلدي بمحافظة الطائف ومُناشدات اهالي مركز عشيرة شمال الطائف وكذلك سالكي طريق عشيرة قامت أمانة الطائف صباح امس الاربعاء بوضع عدد من المطابات الأصطناعية في بعض الشوارع والتقاطعات الرئيسية وذلك بعد وقوف لجنة مكونة من المجلس البلدي وامانة الطائف والمرور على المداخل وتقاطعات طريق عشيرة الخطرة وتمت في حينها توصية اللجنة بمعالجة تلك الملاحظات

الجدير بالذكر إن تقاطعات طريق عشيرة والشوارع الرئيسية كانت قد شهدت عدد من الحوادث المرورية القاتلة ذهب ضحيتها العديد من سالكي ذلك الطريق وكان أخرها دهس طفل باحد الشوارع الرئيسية .

الأهالي ثمنوا تجاوب المجلس البلدي وامانة الطائف واللجنة التي وقفت على تلك الملاحظات بوضع مطبات اصطناعية قالوا انها قد تُساهم في تقليل الحدوادث المرورية على تلك الشوارع والطريق العام .

كما وقف مدير إدراة الحدائق بامانة الطائف المهندس سليمان حمزة ومساعد مديرة إدارة الحدائق طارق الشاعر على بعض المواقع الداخلية والمقترح إقامة عليها بعض الحدائق وكان يرافقهم رئيس المجلس البلدي بالطائف الاستاذ صاطي العتيبي وعضو المجلس الاستاذ حسن المقاطي