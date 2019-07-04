مدني سكاكا ينقذ عاملين سقطا في خزان مياه ارتفاعه 11 متراً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في سكاكا، اليوم (الخميس)، إنقاذ عاملين سقطا داخل خزان مياه زراعي يبلغ ارتفاعه 11 متراً. Advertisements وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم نقل العاملين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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