احذر.. 5 من تطبيقات جوجل يستغلها الهاكرز لسرقتك

يستخدم الهاكرز والمخترقون الكثير من الحيل والطرق لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم وحساباتهم البنكية، إذ يقوموا باستغلال العديد من التطبيقات الشهيرة للوصول إلى المستخدمين، ومن ضمنها تطبيقات جوجل، لذا سلط موقع Gadgets الهندى الضوء على عدد من هذه التطبيقات التى تستغل من قبل الهاكرز لسرقتك

تقويم جوجل:

يرسل المحتالون دعوات وهمية ورسائل تذكير لمستخدمى تقويم جوجل، ويستطيع المخترقون إضافة دعوات إلى الحساب المستهدف ليرسل إلى صاحبه تذكيريقول له بأن لديه أموال مصرفية فى الحساب مطلوب منه إكمال بعض المعلومات، عن طريق إضافة رقم PIN الخاص بالحساب.

خرائط جوجل:

لا يستطيع المحتالين سرقة الأموال من المستخدمين عن طريق خرائط جوجل، ولكن بإمكانهم إنشاء مؤسسات مزيفة، قد يقوم المستخدمون بالتعامل معها بدلاً من الحقيقية.

جوجل درايف:

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تجد العديد من الصفحات الضارة طريقها تجاه تطبيق جوجل السحابى "درايف"، حيث يمكنهم إرسال روابط وهمية مزيفة قادرة على اختراق أى تفاصيل مصرفية محملة عليه.

Google Forms:

يعد Google Forms من تطبيقات جوجل التى تتيح جمع المعلومات من المستخدمين من خلال الاستطلاعات والأسئلة، حيث يستخدمه المخترقون لإنشاء نماذج واستطلاعات رأى تجمع بيانات المستخدم الشخصية وترسل عروض تجارية.

Google Analytics

يستهدف المخترقون Google Analytics لإرسال روابط ضارة تحتوى على نصوص أو صور تستخدم لجمع البيانات الشخصية والمصرفية.