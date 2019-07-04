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واطمأن الملك سلمان في الاتصال على صحة الرئيس التونسي، بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
© REUTERS / Zoubeir Souissi
وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك" مساء الاثنين الماضي، جاء فيه أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج، بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه.
ونقلت الرئاسة أن "رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته".
وأعلنت الرئاسة التونسية في 27 يونيو/ حزيران الماضي أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية... اتصال من الملك سلمان مع زعيم عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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