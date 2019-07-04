وزير: لبنان بصدد إعداد خطة مع المجتمع الدولي لعودة النازحين‎ السوريين

بيروت / ادوار حداد / الخليج 365

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، ريشار قيومجيان، الخميس، أن بلاده بصدد وضع خطة مع المجتمع الدولي، لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل بمقر الوزارة بالعاصمة بيروت، حول "الجندرة في الاستجابة للأزمة السورية، والاستثمار في المجتمع المضيف، والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة".

وقال قيومجيان إن "الدولة اللبنانية بصدد وضع خطة مع المجتمع الدولي، لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ولكن هذا الملف له جوانب أمنية وسياسية وقانونية"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن ملامح الخطة المذكورة.

وتحدث الوزير عن برنامج الاستجابة للأزمة السورية، والذي يهتم بالنازحين عبر التنسيق مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وأشار إلى أن "(وزارة) الشؤون الاجتماعية تعد صلة الوصل بين المنظمات الدولية والنازحين السوريين".

وشرح مهام مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت جراء سنوات من النزوح السوري وتداعياته.

ولفت إلى أنّ "لبنان يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة، ما خلف أعباء اقتصادية واجتماعية، تستدعي بذل الجهود الجبارة، وتوفير الدعم الدولي اللازم لاحتوائه في وقت يستمر لوحده في معالجة الازمة".

ولفت إلى أن "هذا البرنامج يساعد المجتمعات المضيفة على الإنماء المحلي، بالتنسيق مع البلديات كي تستمر بالمقومات الحياتية".

ويشكو لبنان، الذي بلغ عدد مواطنيه نحو 4.5 مليون حسب تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم فيه نحو مليون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.