الإعلان عن #وظائف شاغرة بـ #غرفة_الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض توافر 405 وظائف شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص.

وأضافت الغرفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة في العديد من شركات القطاع الخاص، ووضعت «الجنسية السعودية» شرطًا رئيسًا للحصول على تلك الوظائف.

وتشمل مجالات الوظائف المتاحة، مجالات الدعاية والإعلان، والتدريب، ويشترط للتقدم إلى تلك الوظائف، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، أو الدبلوم أو الثانوية العامة أو الشهادة المتوسطة «الكفاءة» أو الشهادة الابتدائية أو أي مؤهل علمي يناسب مجال الوظيفة المطلوبة.