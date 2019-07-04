وزير التخطيط والتعاون الدولي يوقع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء وتجهيز مدارس حكومية بقيمة 50 مليون دولار

صحيفة الخليج الإلكترونية

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية د. محمد العسعس اليوم مع نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب د. خالد بن سليمان الخضيري، على اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة (50) مليون دولار امريكي، ضمن تعهدات المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة مكة المكرمة.

وحضر حفل التوقيع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، وسمو الأمير خالد بن فيصل بن تركى سفير المملكة العربية السعودية لدى الاردن.

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة حيث ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بعلاقات وطيدة ومتميزة رسخ وعزز دعائمها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وثمن الوزير العسعس مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات اولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات وكذلك تقديم حزمة مساعدات للأردن في اطار قمة مكة المكرمة، ولمشاركتها في مؤتمر لندن (مبادرة لندن- النمو والفرصة)، والمشاركة في اجتماع متابعة مخرجات لندن الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالإضافة الى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية في تحمل اعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

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كما اشاد بتميز وعمق علاقات التعاون الثنائي التي تربط الأردن بالصندوق السعودي للتنمية، حيث كان للصندوق دور بارز على صعيد دعم المسيرة التنموية في المملكة عبر السنوات الماضية. كما كان للمساعدات التي قدمها الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة جداً، أثر واضح في دعم جهود الإصلاح في المملكة وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة.

ومن جانبه اكد الدكتور الخضيري ان هذه الاتفاقية تعبر بوضوح عن الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين السعودي والاردني، وذلك امتدادً للجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة الاردنية و، مع املنا بأن يكون هذا المشروع ذو اثر مباشر في تطوير المستوى التعليمي الذي من شأنه رفع المستوى المعرفي للشعب الاردني العزيز، والتقدم في جميع المجالات.

وأكد سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركى سفير المملكة العربية السعودية وقوف بلاده لجانب الاردن ودعمه اقتصاديا،.

واكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي د. وليد المعاني ان هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها ولتحسين نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الاردن، منوها بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أكد سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركى سفير المملكة العربية السعودية وقوف بلاده لجانب الاردن ودعمه اقتصاديا، وقال ان المملكة العربية السعودية ستستمر بدعم الاردن الشقيق مؤكدا على روابط الاخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.