أسعار_الذهب تنخفض.. والأوقية تسجل 1414 دولارًا

صحيفة الخليج الالكترونية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 1414.07 دولار للأوقية، فيما تراجعت بقية المعادن النفيسة الأخرى؛ حيث انخفضت الفضة إلى 15.24 دولار، وهبط البلاتين إلى 834.50 دولار. وتراجع البلاديوم إلى 1561.55 دولار للأوقية.

وقد انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس؛ بسبب ارتفاع أسواق الأسهم، بينما يسعى المستثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثًا عن مزيد من المؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 1414.07 دولار للأوقية، ونزلت أسعار المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة، محققة 1416.9 دولار للأوقية.

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وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «جيوجيت للخدمات المالية» هاريش في، إن هناك إقبالًا أكبر على الأصول المرتفعة المخاطر، مضيفًا: «الذهب يشهد تصحيحًا فنيًّا على الرغم من أن التوقعات بصفة عامة إيجابية»، كما أن الأسعار تسير على مسار تسجيل مكاسب للأسبوع السابع، مدفوعة في الأساس بمخاوف النمو العالمي، وتوقعات بتيسير بنوك مركزية كبيرة للسياسة النقدية.

وتسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة والتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو، في الضغط على الدولار، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بالمكاسب القوية التي حققتها وول ستريت.

ويقول محللون إنه من المتوقع أن تشهد الأسواق تداولات محدودة بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة. وسينصب تركيز المستثمرين القادم على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في يونيو، المقرر صدورها غدًا الجمعة، مع توقع خبراء اقتصاديين ارتفاعها بواقع 160 ألفًا في يونيو، مقارنة مع 75 ألفًا في مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة لتصل إلى 15.24 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 834.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1561.55 دولار للأوقية.