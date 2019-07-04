"أنصار الله" تعلن مقتل قيادات بقصف تجمعات ومنظومة "باتريوت"

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد سريع في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك" إن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا صباح اليوم، عملية مشتركة باتجاه أهداف عسكرية تابعة للغزاة و(مرتزقتهم) في محافظة مأرب، بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مباشر لكل تحركاتهم".

© AP Photo /

وأوضح أن "الطيران المسير استهدف منظومة باتريوت تابعة للغزاة في مأرب وأصاب هدفه بدقة ما أدى إلى خروجها عن الخدمة".

وأضاف بأن "القوة الصاروخية قامت باستهداف تجمع كبير للغزاة و(المرتزقة) بصاروخ "بدر1-بي" أصاب هدفه بدقة عالية".

ووفقاً للعميد سريع، "أكدت مصادرنا مقتل بعض قادة العدو وإصابة العشرات إصابات مختلفة".

Advertisements

وأشار إلى "أن الاستهداف ردا على جرائم العدوان و(مرتزقته) وحصاره المتواصل على الشعب اليمني العظيم".

وتوعد سريع، بتنفيذ عمليات أخرى، قائلا: "ليس هناك بعد اليوم مكاناً آمناً للغزاة أينما كانوا بإذن الله تعالى".

تقود السعودية، وحليفتها الإمارات، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.