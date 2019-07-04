تتخطى 50 درجة مئوية... تحذير من موجة شديدة الحرارة في دولة عربية

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© AFP 2019 / Bertrand Guay
وقال إن هذه الموجة تبدأ من القطاع الغربي وتتحرك تدريجياً للمناطق الداخلية، وامتدادا للشمال والشرق.
وأشار إلى أن الموجة تبلغ مداها الأحد القادم بحرارة عظمى تتراوح من 47 إلى 50 درجة مئوية في الظل، وتتخطى 50 درجة مئوية تحت الشمس. وفقا لـ "العربية".
وحتى يتم تلافي تأثير هذه الموجة الحارة، ينصح الخبراء بالإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس والبقاء في الأماكن المفتوحة وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.
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