المسماري: الميليشيات المسلحة في طرابلس تقوم باستخدام المهاجرين دروعا بشرية

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري، في بيان اليوم الخميس، إن "تقريرا أمميا رسميا يشير أن الميليشيات التي تحرس مقر إيواء الهجرة غير الشرعية في تاجوراء قامت بإطلاق الرصاص على مهاجرين حاولوا الهروب من المكان"، متابعا "هذا دليل آخر أن الميليشيات تستخدم المهاجرين كدروع بشرية لغرض إلصاق التهم في القوات المسلحة".

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وأضاف أن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية جاهزة للتعاون وتسهيل خروجهم فورا".

وقال تقرير أممي، اليوم الخميس، إن الغارة التي استهدفت مخيم تاجوراء للاجئين بطرابلس تبعها إطلاق نار من قبل الحرس على من حاول الفرار منهم.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بليبيا إلى 53 شخصا.

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وقال المكتب في بيان، اليوم الخميس: "مقتل 53 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال، و 13 جريحا في غارة جوية على مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين".

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تلقت معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي.

وبدأت المواجهات العنيفة في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.