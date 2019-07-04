اليوم.. انطلاق موسم الحج بوصول أولى الرحلات إلى السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © انطلاق موسم الحج انطلاق موسم الحج

القاهرة - مصراوي:

تبدأ المملكة العربية السعودية، فجر اليوم، استقبال أولى رحلات الحج لعام 2019 ـ 1440 هـ، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.

ويستقبل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر اليوم الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ، بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوًا خلال موسم حج هذا العام.

ووفرت الهيئة كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين، بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، وجهزت الهيئة المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة.​

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