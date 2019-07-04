صور.. الأسد يلتقى الشباب السورى السريانى الكاثوليكى ببلدة صيدنايا بريف دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس السورى بشار الأسد فى جلسة حوارية مفتوحة مع الشباب السورى السريانى الكاثوليكيى في بلدة صيدنايا بريف دمشق ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيس بوك والتيليجرام صوراً للأسد، خلال مشاركته فى المعسكر الذى انطلق أول أمس الثلاثاء تحت عنوان "فيك رجائى" فى دير القديس توما.

الرئيس السورى Advertisements

بشار الأسد وسط الشبابا

بشار الأسد

جانب من اللقاء

لقاء الرئيس السورى

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