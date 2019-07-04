شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 عناصر إرهابية فى محافظة كركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت القوات الأمنية العراقية ، اليوم الخميس ، 3 إرهابيين بحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة ومعدات تفجير في محافظة كركوك. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس إن " القبض عليهم جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة عن تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية عبر بزول قرية طويلعة وقرية صالح العجم في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".

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