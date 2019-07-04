الرباط: إصابة 6 مغاربة بقصف مركز المهاجرين بليبيا ولا قتلى

الرباط / محمد عبد الصمد / الخليج 365

أعلن المغرب، الخميس، إصابة 6 من مواطنيه خلال القصف الذي تعرض له مركز إيواء مهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، نافيا في الوقت ذاته وجود قتلى بين المغاربة جراء القصف.

جاء ذلك في بيان للقنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس المجاورة لليبيا، صدر بعد ساعات من حديث الناطق باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد القبلاوي، في مؤتمر صحفي، عن أنباء تشير إلى أن تونسيا ومغربيا وبنغاليا ضمن قتلى القصف.

وقُتل أكثر من 40 شخصًا جراء قصف شنّته طائرات تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، الثلاثاء، حسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق- المعترف بها دوليًا- فيما لم يصدر تعليق من قوات حفتر حتى اللحظة.

ووفق البيان المغربي، الذي اطلع عليه مراسل الخليج 365، فإن اثنان من المغاربة أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة، وأربعة بجروح طفيفة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات بين المغاربة.

Advertisements

وأفادت القنصلية، في بيانها، بأنه "تم إدخال جميع المصابين إلى المستشفى (لم يذكرها) لتلقي العلاجات اللازمة".

وحسب البيان، فإن مركز الإيواء كان به ثمانية عشر مواطنا مغربيا.

ولقي الحادث إدانات دولية واسعة، ومطالبات بتحقيق عاجل وشفاف ومستقل.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.