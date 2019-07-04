مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، الخميس، قطع علاقتها الدبلوماسية مع غينيا، على خلفية علاقتها مع إقليم "أرض الصومال"، ذاتي الحكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، في العاصمة مقديشو.

والأربعاء، استقبلت غينيا، رئيس أرض الصومال، موسى بيهي، في إطار زيارة رسمية استغرقت يومين، وهو ما اعتبرته مقديشو "خرقا لسيادتها".

Advertisements

وقال عوض، إن الصومال تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع غينيا بسبب انتهاكها لسيادة ووحدة أراضيها.

وأضاف أن الصومال لن تقبل أبدا بانتهاك وحدتها، وسترد بقوة كل من يمس سيادتها.

يشار إلى أن "أرض الصومال"، تتمتع بحكم ذاتي، منذ عام 1991، وتطالب باعتراف دولي بانفصالها الكامل عن الصومال.

غير أنه على مدى السنوات الـ28 الماضية، ظلت أرض الصومال، غير معترف بها رسميا كدولة، وهو وضع تستاء منه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.