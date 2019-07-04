توزيع شهادات تخرج لطلاب سوريين في أنقرة

أنقرة / الخليج 365

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الخميس، حفل تخرج مجموعة من الطلاب السوريين بمرحلة التعليم العالي في تركيا.

وشارك في الحفل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير، كريستيان بيرغر، ومدير رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، عبد الله أرن.

وشمل الحفل الطلاب السوريين الذين تخرجوا في إطار "مشروع زيادة وصول السوريين في تركيا إلى التعليم العالي"، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال الحفل توزيع الشهادات للطلاب السوريين المتخرجين.

وقال أرن، في كلمة، إن رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى قدمت منحًا دراسية لطلاب من شتى بلدان العالم، منذ عام 2012، في إطار برنامج "المنح التركية".

وأوضح أن هناك 150 ألف طالب أجنبي من مناطق مختلفة يدرسون في تركيا حاليًا، بينهم 16 ألفا يتلقون منحة من الدولة.

وبيّن أرن أن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 ملايين سوري في أراضيها.

وأكّد أنه جرى تقديم منح دراسية لـ15 ألف طالب سوري منذ 2015 في إطار المشروع المذكور.

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ولفت إلى تقديم منح دراسية جامعية لـ1272 طالبا عبر تمويل الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن نحو 230 ألف سوري سيكونون في مرحلة الجامعة عام 2021، وأن هذا طلب كبير جدًا، وتركيا ستعمل على تلبيته.

بدوره هنأ السفير بيرغر، الطلاب السوريين حيال تلقيهم التعليم الجامعي في تركيا، وتأسيسهم لحياة جديدة.

وقال بيرغر إن الاتحاد الأوروبي يدعم تعليم السوريين في تركيا حتى المرحلة الجامعية، وسيواصل دعمه في المرحلة القادمة.

وأعرب عن شكره لمدير رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، عبد الله أرن، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، كاثرينا لومب، حيال التعاون في دعم السوريين.

من جهتها أشارت لومب إلى محدودية إمكانات التعليم العالي للاجئين حول العالم.

وقالت إن 6 في المئة من السوريين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، درسوا في الجامعات التركية العام الدراسي الماضي، وأن هذا يعد نجاحًا مهمًا.

وشدّدت على أهمية الشراكة بين رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى والاتحاد الأوروبي ووزارة التربية التركية ومؤسسة التعليم العالي في تركيا.

وخلال الحفل، أعرب الطلاب السوريون عن شكرهم للسلطات المساهمة في دعمهم على الدراسة في تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.