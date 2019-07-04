185 متدربا يلتحقون ب 7 دورات ببرنامج “مهارة وهواية ” الصيفي بتقنية ابها

الخليج - عبدالرحمن الشهري

انهت الكلية التقنية بابها تسجيل اكثر من 185 متدربا شاركوا في 7 دورات تدريبية في ” برنامج هواية ومهارة الصيفي ” بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي المؤظفين حيث بدأ النادي في الأسبوع الأول بإقامة ثلاث دورات وهي دورة مبادي الحاسب وشبكات الحاسب وبرنامج اللغة الإنجليزية وبمشاركة ٩٠ متدربا ، وفي الاسبوع الثاني تم إقامة اربع دورات تمثلت في دورة اللغة الإنجليزية ومبادي صيانة الأجهزة الالكترونية ومبادي صيانة السيارات ومدخل لتحديد المواقع GPS ، وشارك بها ما يقارب 95 متدربا في الكلية وفرعها بحي المؤظفين .

وذكر عميد الكلية الأستاذ الحسين بن سالم ال عثمان أمس أنه تم اعتماد إقامة البرامج التقنية الصيفية بالكلية خلال الفترة من 20/10 وحتى 20/11 ولمدة شهر حيث يتخلل هذا البرنامج دورات تدريبية معتمدة ومدة كل دورة أربعة أيام إضافة إلى إقامة فعاليات توعوية وقائية وندوات ثقافية للمشاركين. وأكد على اهمية الاستفادة من البرامج التقنية والمهنية التي أصبحت مطلبا للجميع وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ندوات للحضور

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اقامت الكلية على هامش الفعاليات ندوتين الأولى كانت بعنوان ” استثمار شبكات التواصل الاجتماعي قدمها الأستاذ عبدالعزيز الاسمري من جامعة الملك خالد حيث حضرها اكثر من 150 شخصا من الكلية وخارجها وتحدث فيها كيف يكون الاستثمار للمشاهير خصوصا في مواقع التواصل المختلفة خصوصا في ظل الثورة التقنية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، أصبح التسويق الإلكتروني عموماً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص من أكثر الآليات التسويقية لانخفاض التكلفة وسرعة الوصول للعملاء

وفي الندوة الثانية التي كانت بعنوان التقنية واثرها على الصحة النفسية قدمها الأستاذ سعيد المطوع مشرف التوجية بتعليم عسير وتحدث فيها عن ما تخلفة تلك المواقع الاجتماعية من اضرار صحية ونفسية على الشخص وماهي السلبيات والايجبيات واثرها وأشار الى ان التقارير تفيد ان مواقع التواصل لها فوائد للصحة النفسية من حيث لااحساس والترابط الاجتماعي ولها مضار صحية ونفسية على الشخص وتفاعل الحضور معها وقدمت العديد من الجوائز خلالها . كما تم تكريم المحاضرين في تلك الندوات .

الجدير بالذكر ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص سنويا وخاصة خلال الصيف على اعتماد مثل هذه البرامج على مستوى الكليات بهدف أشغال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والاستفادة من التجهيزات والورش والمعامل المتوفرة. حيث تم اعتماد 7 اندية تقنية ومهنية صيفية بعددا من المناطق بالمملكة.