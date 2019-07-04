القرار يثير التوترات مع #تركيا!.. السيسي يصادق على اتفاق غاز مع #قبرص

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارا بالموافقة على مشروع لمد أنبوب غاز في شرق المتوسط، المنطقة الواعدة بموارد الغاز الطبيعي، والتي أثارت التوترات في المنطقة مؤخرا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس السيسي وافق على اتفاق حكومي بين مصر وقبرص وقع في سبتمبر الماضي، لمد خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم.

وتسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، ووقعت هذا الاتفاق مع قبرص لاستيراد الغاز الطبيعي منها من حقل بحري بهدف تسييله في مصانعها المطلة على المتوسط وتصديره للأسواق الخارجية.

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وتعارض تركيا خطط قبرص للتنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط، لكن نيقوسيا قالت إنها ستواصل أنشطة التنقيب رغم معارضة أنقرة.

كما شرعت تركيا في أعمال التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية، وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبرص والاتحاد الأوروبي واليونان ومصر.