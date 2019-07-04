رائد يضئ منزل العطاالله

صحيفة الخليج الإلكترونية رزق الأستاذ عبدالرحمن العطاالله مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى الزلفي العام، بمولود اتفق وحرمه على تسميته «رائد» لينضم إلى أشقائه، جعله الله من مواليد السعادة والبركة وأقر به أعين والديه. وقد وعد «ابو رائد» زملاءه بوليمه.

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