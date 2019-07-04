سوريا.. مقتل 3 أشخاص بعد إستئناف نظام الأسد قصف مناطق خفض التصعيد

الخليج - واس

قتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل اليوم في قصف جوي نفذته طائرات النظام على مناطق مختلفة جنوب إدلب ضمن خطوط خفض التصعيد.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، نفذت طائرات النظام الحربية أكثر من 15 غارة جوية استهدفت خلالها أماكن في ركايا سجنة والشيخ مصطفى وخان شيخون وتل عاس وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي، والبوابية بريف حلب الجنوبي الغربي.

كما نفذت طائرات روسية غارات على أماكن في أطراف البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.