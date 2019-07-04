شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد ييبع «التبغ» ضمن لوازم الرحلات في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفرت الحملة المشتركة لرصد مخالفي أنظمة مكافحة التبغ، عن إغلاقها ١٨ محلاً تجارياً مخالفاً، ضمن حملة ميدانية في غرب الرياض، كما لوحظ تردد صغار السن على محالّ لوازم الرحلات لطلب مادة التمباك، قبل أن يعترف أحد العمالة بأنه يخفّى بنشاط لوازم الرحلات بيع منتجات التبغ بالخفاء.

وصادرت الحملة كميات كبيرة من منتجات التبغ، وكذلك إغلاق 18 محلاً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، شَمِلت محالّ “بيع لوازم الرحلات – محالّ السوبر ماركت”.

يأتي ذلك استمراراً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، حيث نُفِّذت الحملة المشتركة المشكلة من “وزارة العمل – صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض – برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض – اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة” حملة منظمة على أجزاء من أحياء غرب الرياض.

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