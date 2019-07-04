أول فيديو للمفاوضات بين "العسكري" السوداني وقوى الحرية والتغيير

وتم استئناف المفاوضات اليوم الخميس، مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا في الخرطوم، بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي التي بدأت أمس الأربعاء.

وأكد الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، أنه تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال مفاوضات مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال لباد، صباح اليوم الخميس، إنه "جرى تفاوض مسؤول وشفاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، فيما سيتواصل المفاوضات على بقية قضايا أخرى مساء الغد الخميس".

وواصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الوقت الذي تضغط فيه على الجيش للتخلي عن السلطة لكن المحادثات انهارت بعد أن داهمت قوات الأمن معسكر احتجاج أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/ حزيران.

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وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المداهمة والحملة التي أعقبتها.

ونظم تحالف المعارضة استعراضا كبيرا للقوة يوم الأحد بخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع.

ويتهم المجلس العسكري جماعات المعارضة بالمسؤولية عن العنف وقال إن ما لا يقل عن ثلاثة أفراد من قوات الأمن أصيبوا بأعيرة حية.

وحث وسطاء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الجانبين على تجنب التصعيد للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.