مواطن سعودي يكشف هدية نادرة عمرها 77 عاما تلقاها من مؤسس المملكة (صورة)

أوضح المواطن السعودي، حميد عابد الثقفي، يبلغ من العمر 82 عاما، أن الملك عبد العزيز أعطاه "ريالا عربيا" عام 1363 هجرية (الموافق 1944 ميلادية)، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال الثقفي "في عام 1363 هجرية كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز، وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، عندما علمنا بمجيئه".

وأضاف "عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية، إذ تمكنت من الوصول للملك وقدم لي بيديه عددا من الريالات، وكان نصيبي أكثر من 24 ريالا، وكان لها شأن في ذلك الزمان، وبقي معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن".

والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها.