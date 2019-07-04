دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث iOS 13 يجلب معالجة لواحدة من أهم مشكلات تصوير السيلفي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على أن ابل في طريقها لحل واحدة من مشكلات تصوير السيلفي الشائعة في تحديث iOS 13، حيث لن يحتاج المستخدم إلى تركيز النظر على العدسات في تصوير السليفي لإنتاج صور مميزة.

يواجه الكثير من المستخدمين مشكلة ضرورة تركيز النظر على عدسات الهاتف عند تصوير السيلفي، ففي حالة تحويل النظر إلى الشاشة للتأكد من إطار الصورة عند التصوير أو لأي سبب أخر فإن الصورة لن تخرج على الوجه الأمثل بالتأكيد.

وفي تسريبات جديدة حول تحديث iOS 13 أشير إلى أن ابل ستقدم معالجة لهذه المشكلة في الإصدار القادم، حيث لن يحتاج المستخدم إلى تركيز النظر على عدسات الكاميرة لإنتاج صور مميزة، حيث ستنتج صور سيلفي جيدة حتى مع تركيز النظر على الشاشة.

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وتقدم ابل الميزة الجديدة بعنوان تصحيح الإنتباه في FaceTime، حيث من المقرر أن تدعم تصحيح إتجاه النظر في مكالمات الفيديو في FaceTime، إلا أن التقرير لم يوضح فئة الأجهزة التي ستحصل على هذه الميزة، أو أن ابل تخطط لإطلاق هذه الميزة لكافة هواتف الأيفون عبر تحديث iOS 13.

المصدر

هذا الموضوع تحديث iOS 13 يجلب معالجة لواحدة من أهم مشكلات تصوير السيلفي ظهر على التقنية بلا حدود.