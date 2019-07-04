دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم الكاميرة في هاتف Mate 30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت اليوم أول التسريبات المصورة لهاتف العملاق الصيني المرتقب Mate 30 Pro، التي يكشف عن إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع تصميم دائري الشكل للكاميرة الخلفية.

بعد نشر أول مخطط يكشف عن تصميم دائري الشكل في هاتف Mate 30 Pro، نشرت اليوم تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرة الخلفية بشكل أوضح.

أيضاً وفقاً لهذه التسريبات المصورة فإن الكاميرة الخلفية تضم إعدادات رباعية مع فلاش LED، كما تأتي الكاميرات أيضاً بتوقيع علامة Leica التجارية، كما تؤكد الصور على ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، لذا من المتوقع أن تكون واحدة من العدسات telephoto.

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يذكر أن هواوي تتخذ إتجاه أخر في التصميم يختلف عن عمالقة تصنيع الهاتف ابل وجوجل، حيث تأتي الإصدارات القادمة بتصميم كاميرة مربع الشكل، إلا أن هواوي إختارت التصميم الدائري الذي يتوسط الجهة الخلفية للهاتف.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم الكاميرة في هاتف Mate 30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.