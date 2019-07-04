- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء تفجير بدراجة نارية على طريق قنوات بمدينة السويداء مساء اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل الوكالة، أن دراجة آلية مفخخة كانت مركونة على طريق قنوات تم تفجيرها عن بعد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسبعة جرحى.
من جانبه، قال مدير الصحة بالسويداء الدكتور حسان عمرو، إن المستشفى الوطني بالسويداء استقبل جثامين ثلاثة أشخاص وسبعة جرحى إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، حيث يجري تقديم التدخلات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم وأوضاعهم مستقرة.
ما سر ظاهرة الحرائق التي تلتهم محاصيل القمح في سوريا؟
بي بي سي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
العثور على رضيعة حية في كيس بلاستيك بأمريكا
الشرطة بولاية جورجيا الأمريكية تعثر على طفلة رضيعة في كيس بلاستيكبي بي سي
-
"انتقلت من التعصب للدين الإسلامي...إلى الإلحاد"
قصة شابين لبنانيين تخلوا عن دياناتهم في بلد يساوي الدين مع الهويةبي بي سي
-
احتجاجات بالضفة الغربية على ورشة البحرين
دعوة لـ"مسيرات غضب" فلسطينية بالضفة ضد ورشة البحرين وصفقة القرنبي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ما سر ظاهرة الحرائق التي تلتهم محاصيل القمح في سوريا؟
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار دراجة آلية مفخخة بسويداء سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.