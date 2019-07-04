دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار دراجة آلية مفخخة بسويداء سوريا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء تفجير بدراجة نارية على طريق قنوات بمدينة السويداء مساء اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل الوكالة، أن دراجة آلية مفخخة كانت مركونة على طريق قنوات تم تفجيرها عن بعد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسبعة جرحى.

من جانبه، قال مدير الصحة بالسويداء الدكتور حسان عمرو، إن المستشفى الوطني بالسويداء استقبل جثامين ثلاثة أشخاص وسبعة جرحى إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، حيث يجري تقديم التدخلات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم وأوضاعهم مستقرة.

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