شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى في بغداد : القوات الألمانية المتواجدة فى العراق ليست قتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف السفير الألماني في العراق سيريل نان، النقاب ، اليوم الخميس عن أن قوات بلاده المتواجدة في العراق ليست قتالية ، مشيرا إلى أن تلك القوات يمكن انسحابها إذا طلبت ( بغداد ) ذلك.

وأضاف السفير الألماني - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز " العراقية - أن القوات الألمانية المتواجدة في العراق جاءت بتفويض من الحكومة العراقية،

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وأنها تقوم بمساعدة القوات المسلحة العراقية على التدريب في المجالات العسكرية والطبية و"اللوجستية " إضافة إلى توفير الحماية من الأسلحة الكيماوية.

وأوضح أن عدد تلك القوات يبلغ 150 جنديا ، وأن نصفهم يعملون في محافظة "التاجي " فيما يتواجد أخرون في "أربيل".

ولفت إلى أن هؤلاء الجنود يعملون تحت غطاء قانوني ، من قبل الحكومة العراقية، وأنه في حال طلب ( بغداد ) انسحابها فسيتم ذلك في الحال.