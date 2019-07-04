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الإعلام الحربى للجيش الليبى ينشر فيديو يبرز آثار قصف المليشيات للمدنيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نشر الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى، الخميس، مقطع فيديو يبرز آثار القصف التركى والقطرى على عدد من سيارات المدنيين فى منطقة سيدى السائح.

 

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وقال المكتب الإعلامى للجيش الليبى فى بيان له أن طائرات تركية وقطرية استهدفت عدد من السيارات المدنية بالقرب من منطقة سيدى السايح، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا فى استهداف للمدنيين وانتهاك حقوقهم.

 

واستهدفت المليشيات المسلحة فى طرابلس، أمس الأربعاء، عدد من المدنيين فى منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية.

 

وأكد الإعلام الحربى الليبى سقوط عدد من الضحايا جراء القصف العشوائى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.

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