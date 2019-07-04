شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى: مقتل 3 عناصر من "داعش" فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، قتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية أمنية في وادي حوران بمحافظة الأنبار.
وقالت القوات في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوة لواء حديثة في قيادة الحشد الشعبي في الأنبار نفذت عملية أمنية في وادي حوران، حيث اندلعت على إثرها اشتباكات مع عناصر داعش الإجرامي في المنطقة؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية من التنظيم".
يذكر أن القوات الأمنية العراقية والطيران الحربي والتابع للتحالف الدولي تتمكن بين فترة وأخرى من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.
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