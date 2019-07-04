شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الأردنية تدرج الذكاء الاصطناعى فى مناهجها الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت جامعة البلقاء التطبيقية، أول كلية للذكاء الاصطناعى فى الأردن، فى إطار اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية، بإدخال الذكاء الاصطناعى فى مناهج التعليم الجامعى وافتتاح كليات متخصصة بخوارزمياته.

ووفقا لمؤسسة دبى للمستقبل، قال الدكتور عبد الله سرور الزعبى، رئيس جامعة البلقاء، إن الكلية تصب فى إطار خطة الجامعة للتركيز على مهن المستقبل.

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كما أدرجت جامعة اليرموك أيضًا مناهج الذكاء الاصطناعى فى مناهج كلياتها، حيث قال الدكتور رفعت الفاعورى، رئيس جامعة اليرموك، إن الأردن الآن بصدد دمج الثورة الصناعية الرابعة ضمن نظام تعليمه، وضمت جامعة اليرموك الذكاء الاصطناعى فى مناهجها، وهى تستعد لبدء تنفيذ برنامج التعلم عن بعد، مضيفا إن مستقبل التعليم الجامعى يعنى أنه لم يعد التدريس بالطريقة التقليدية مناسبًا وإنما يجب إكساب الطلبة مهارات المستقبل، مع ضرورة الدمج بين المهارات والخبرات العملية.

واعتمدت جامعة الزيتونة الأردنية، كذلك أواخر العام الماضى، تخصصَى الذكاء الاصطناعى وتقنيات الوسائط المتعددة فى كلياتها، بهدف مواكبة الخريجين لاحتياجات سوق العمل، وشغل الوظائف المستقبلية فى مجالات البرمجة وتصميم البرامج الذكية وتطوير الروبوتات وهندسة التنقيب عن البيانات واسترجاع المعلومات وإدارة النظم الذكية والمواقع الإلكترونية.