شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يهنئ ترامب بذكرى الاستقلال.. ويؤكد قوة علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الخميس، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده- بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

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وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، مشيرًا إلى ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور وازدهار في مختلف المجالات، مؤكداً مواصلة التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب.

وعبر هادى في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق التطور والازدهار.